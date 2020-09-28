Учёные нашли средство против смертельной инфекции

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28.09.2020, 14:53, Разное

Австралийские исследователи обнаружили потенциальное средство, которое можно применять в борьбе против смертельной инфекции. Речь идет об опасном штамме кишечной палочки.
Инфекция обычно попадает в организм вместе с пищей. Тогда выделяется токсин шигга и нарушаются ключевые функции нервной системы, а также почек. Считается, что в этом случае не нужно принимать антибиотики, поскольку данные лекарства способны только усилить выработку токсинов. Ученые в ходе проведения исследования нашли так называемый молекулярный путь, в рамках которого контролируется синтез опасного соединения.

Кодировка токсина происходит в геноме бактериального вируса. Он находится внутри клеток кишечной палочки. Ученым удалось узнать, что присутствует информационная РНК в процессе свого созревания и развития становится некодирующей. В результате выработка токсина существенно подавляется. Похожим образом дейсвтуют лекарственные препараты, влияющие на данную РНК.



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