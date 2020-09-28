Кудрявцева намерена посадить оклеветавшего ее Разина

28.09.2020, 14:53, Разное

Российская телеведущая Лера Кудрявцева намерена посадить в тюрьму продюсера Сергея Разина за клевету. Блондинка считает, что он должен провести за решеткой порядка двух лет.

В мае нынешнего года ведущая подала в суд на Андрея Разина, чтобы защитить честь и достоинство. Моральный ущерб Кудрявцева оценила в 2,5 миллиона рублей. На сегодняшний день дело близится к развязке, и знаменитость не сомневается в удовлетворении иска. Кудрявцева в интервью Ксении Собчак рассказала, что намерена пойти дальше, чтобы в отношении Разина возбудили уголовное производство.

Все, что говорит продюсер, является клеветой. Поскольку от Разина много вреда, Кудрявцева считает, что он должен провести за решеткой хотя бы два года. Ведущая не стала конкретизировать все плохие поступки продюсера, заявив, что любая фраза может быть впоследствии использована против нее.

Если бы Андрей Разин не затрагивал родственников Кудрявцевой, она бы не комментировала все его высказывания. Однако он упомянул мать ведущей и ее сына Жана.

Напомним, что конфликт между Кудрявцевой и Разиным длится уже несколько лет. По словам последнего, в свое время блондинка принесла много бед множеству его подопечных, в особенности Сергею Ленюку, за которым была замужем.