 

В России сотнями закрывают школы на карантин из-за коронавируса и гриппа

28.09.2020, 14:43, Разное

По данным ведомства, в конце прошлой недели на дистанционный режим обучения перешли 205 школ. Из них 111 закрыли на карантин из-за гриппа, а 94 – из-за коронавируса.

Министр просвещения России Сергей Кравцов успокоил всех родителей: речи о массовом переходе на удаленный режим обучения, как весной, пока не идет, сообщил телеграм-канал РИА Новости.

За прошедшие сутки инфекцию выявили у 8 135 россиян. Вылечились и покинули больницы 2 702 человека. Жертвами коронавируса нового типа стал 61 человек, рассказали в оперштабе.

В этот вторник, 29 сентября, президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по коронавирусу. Вероятно, они обсудят меры поддержки пострадавшего от пандемии населения.

Первая вспышка коронавируса в России была зафиксирована весной. С 21 марта все учебные заведения прекратили работу. Чтобы обезопасить несовершеннолетних, были объявлены каникулы.

Большинство школ вернулись в нормальный режим работы 1 сентября. Школьникам стали измерять температуру при входе. В случае недомогания медики могут вызвать скорую.



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