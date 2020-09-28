Белоруссия начинает вакцинацию добровольцев российским «Спутником V»

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28.09.2020, 14:40, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в Белоруссию первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V», вакцинирование добровольцев начнется 1 октября.

«РФПИ объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека – единственной в мире, доказавшей долгосрочную безопасность и эффективность», – приводит РИА «Новости» заявление фонда.

Таким образом, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России.

«1 октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек», – пояснили в РФПИ.

Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины «Спутник V».

«Аналогичные клинические испытания вакцины «Спутник V» планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. Платформа аденовирусных векторов человека, которая лежит в основе российской вакцины, безопасна для здоровья и проверена на протяжении десятилетий в ходе более чем 250 клинических исследований. В то же время западные производители вакцин опираются на экспериментальные, мало изученные и не проверенные в долгосрочном периоде технологии, сталкиваясь с препятствиями при их клинических испытаниях, что отдаляет ввод препаратов в гражданский оборот и негативно влияет на усилия по борьбе с коронавирусом», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

В четверг Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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