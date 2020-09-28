 

Эксперт указал на связь между обострением в Карабахе и учениями «Кавказ-2020»

28.09.2020, 14:08, Новости дня

«В случае начала атаки со стороны Азербайджана во время учений, Армения и РФ могли бы дать отпор», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец, говоря о неслучайности начала обострения между Азербайджаном и Арменией сразу после окончания стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

«Правомерно стоит обратить особое внимание на то, что обострение между Азербайджаном и Арменией началось сразу по завершении учений «Кавказ-2020», – убежден военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Азербайджанская сторона как раз выжидала того момента, когда российская группировка, сосредоточенная на наших южных полигонах, зачехлит пушки и пойдет по квартирам», – добавил эксперт.

Напомним, что в прошедшую субботу на полигонах Южного военного округа, и в акваториях Черного и Каспийского морей завершились стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта.

По мнению Баранца, в Азербайджане считали, что в случае начала атаки на армянские вооруженные силы во время учений «Кавказ-2020», нельзя было исключать, что и Армения, и Россия, находясь в разогретом состоянии, могли бы дать отпор.

Обострение армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха началось накануне утром. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешние события в закавказском регионе называют самым опасным обострением с момента прекращения карабахской войны в 1994 году.



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