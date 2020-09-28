Эксперт назвал единственный возможный вариант решения кризиса в Белоруссии

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28.09.2020, 13:55, Разное

По мнению журналиста, за фазой уличной борьбы последует дипломатическая. “Нет другого решения, кроме переговоров”, – отметил Франак Вячорка. Площадкой беседы может стать Минск, Брюссель или Вашингтон.

Александру Лукашенко в скором времени придется пойти на уступки: вступить в открытый диалог с оппозиционерами. Президент не сможет долго держать ситуацию в республике под контролем, подчеркнул политический аналитик.

Глава государства боится заключать соглашения с оппонентами. Он думает, что если пойдет на уступки, то сразу потеряет имидж, разрушит свою репутацию сильного лидера, сообщает “Настоящее время”.

“Нужно объяснить президенту, что его никто не поведет в Гаагу”, – подытожил эксперт.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал коллегу Александра Лукашенко послушать демонстрантов и уйти в отставку. Глава Белоруссии в свою очередь напомнил ему о длительных акциях протеста “желтых жилетов”.

Инаугурация Александра Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце независимости в Минске. Бурные обсуждения в Сети вызвала оговорка диктора крупного белорусского телеканала. Он назвал руку президента “красной”.



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