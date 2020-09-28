Песков прокомментировал падение рубля

28.09.2020, 13:55, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что курс рубля действительно нестабилен. Однако это не вызывает тревоги в Кремле.

Песков напомнил, что история колебания котировок показывает, что вслед за снижением отечественной валюты наступает период ее повышения. В это время рубль отыгрывает позиции, сообщает RT.

Напомним, что по последним данным о торгах на Московской бирже, курс доллара повысился на 52 копейки и достиг отметки в 78,73 рубля, а евро “подскочил” почти на рубль – до 91,80 рубля.