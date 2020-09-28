 

Кремль выразил уверенность в восстановлении позиций рубля

28.09.2020, 13:55, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций валюты России.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело – в какие сроки это произойдет», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать ослабление курса российской валюты на бирже.

Он добавил, что «это рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля».

По состоянию на 13.25 понедельника курс доллара рос на 0,7% – до 78,75 руб., а евро дорожал на 1% и торговался на уровне 91,84 руб. 



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