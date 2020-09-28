 

Ефремов пожаловался суду на давление со стороны Пашаева

28.09.2020, 13:55, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы, в своей жалобе на приговор сообщил о давлении со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.», – сказала она РИА «Новости».

По ее словам, Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор. Также в суд поступила расширенная жалоба предыдущих защитников актера Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, добавила она. 

Кроме того, пресс-секретарь суда подчеркнула, что гражданская жена погибшего в ДТП Сергея Захарова оспорила приговор. 

«В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Стерховой И.М. – адвоката Никулина В.А.», – сказала Кокая.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что артист перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.



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