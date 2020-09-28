Ученые назвали медитацию, которая делает людей счастливее

28.09.2020, 13:53, Разное

Специалисты из ВШЭ назвали медитацию, которая способна сделать людей намного счастливее. Он сравнили эффект двух практик: метта и практика сострадания. Первый вариант оказался наиболее эффективным.

Ученые набрали две группы испытуемых, каждая из которых занималась своим видом медитации. Каждый участник перед стартом практической части исследования получил аудиоинструкцию длительностью в 15 минут. Также исследователи набрали добровольцев в третью группу, которым предложили разгадывать кроссворды. До исследования и после него все участники заполняли анкету, где оценивались пережитые эмоции. В общей сложности в эксперименте были задействованы свыше 200 человек. Условием участия в научной работе являлось отсутствие навыков медитации.

Результаты показали, что любой вид медитации помогал испытать чувство счастья и проявления заботы об окружающих. Однако более эффективной в контексте получения положительных эмоций стала практика метта.