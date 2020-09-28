Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз о выходе на плато по коронавирусу

28.09.2020, 13:48, Новости дня

Число новых случаев коронавируса некоторое время продолжит расти, однако в октябре, скорее всего, будет плато и постепенное снижение, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», – сказал Малеев РИА «Новости».

По его словам на данный момент нет необходимости вводить дополнительные новые ограничения, хотя какие-то рекомендации уже есть, в частности переход на удаленку или самоизоляция для пожилых людей.

«Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», – сказал эксперт.

Малеев добавил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где все необходимые меры предусмотрены. Также ведомство учитывало и рост числа случаев.

Эпидемиолог при этом пояснил, что таких показателей заболеваемости, как весной, уже не будет.

«Скорее всего, мы не дойдем до пиковых показателей заболеваемости COVID-19, которые были весной, сейчас уже меры принимаются. Кроме того, у людей уже есть иммунитет – кто-то переболел, кто-то провакцинировался», – сказал Малеев.

Всего в стране выявлен 1 млн 159 тыс. 573 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 945 тыс. 920 человек, из них 2702 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 61 летальный случай.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.