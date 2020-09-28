В Кремле встревожены обострением конфликта в Нагорном Карабахе
28.09.2020, 13:43, Разное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе поводом для серьезнейшего беспокойства Москвы. Представитель кремля призвал обе стороны – Армению и Азербайджан – к немедленному прекращению огня.
Песков также отметил, что глава МИД России Сергей Лавров поддерживает связь как с азербайджанской, так и с армянской дипломатией. Кроме того, президент России Владимир Путин уже провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Life.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет