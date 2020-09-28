В Подмосковье спасли проглотившего более 20 магнитов трехлетнего ребенка

28.09.2020, 13:23, Разное

Врачи Московской областной больницы имени Розанова в городе Пушкино успешно прооперировали трехлетнего мальчика, который проглотил 21 маленький магнит. После такой “трапезы” у него заболел живот и поднялась температура.

Оказалось, что некоторые магниты соединились друг с другом, защемив стенки кишечника. В этих местах образовались отверстия, из которых жидкость вытекала в брюшную полость. Медики удалили магниты и зашили “дыры” в кишечнике ребенка, но некоторые части органа все же пришлось вырезать. После процедуры мальчик начал быстро восстанавливаться, его уже выписали из больницы, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,