“На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод”. Джамала показала, как они с Pianoбой снимали клип

28.09.2020, 13:20, Новости дня

Украинская певица Джамала на своей странице в Instagram обнародовала подборку снимков, сделанных во время съемки клипа на совместный с музыкантом Pianoбой (Дмитрий Шуров) трек “Эндорфины”.

“История видео “Эндорфины. Часть 1″. На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе. Но нет. Пять утра. Едем в Васильковские Карпаты. На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашечкой кофе и туркой”, – написала она.

По словам Джамалы, холодно было постоянно.

“Но по кадру – здорово, что не было палящего солнца, была нужная для картинки дымка. Да, снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера. И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям. Что получилось – увидим уже очень скоро!!! Наше видео про любовь, дружбу и одиночество…” – рассказала певица.

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История видео #Эндорфины. Часть 1 * На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе * Но нет * * Пять утра. Едем на Васильковские Карпаты. На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашечкой кофе и туркой. В этой части съёмок запомнилось, что было постоянно очень холодно. Но по кадру – здорово, что не было палящего солнца, была нужная для картинки дымка. * Да, снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера * И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям. * Что получилось — увидим уже очень скоро!!! * Наше видео про любовь, дружбу и одиночество… * #comingsoon

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 27 Сен 2020 в 10:40 PDT

Песню “Эндорфины” Джамала и Pianoбой презентовали 11 сентября. Композицию певица написала три года назад, но предложила Шурову исполнить ее вместе только в 2020-м.

Васильковские Карпаты – гористая местность в Киевской области.