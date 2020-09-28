В Киеве за сутки зарегистрировано 328 новых больных COVID-19. Среди них девять медиков

28.09.2020, 13:20, Новости дня

За 27 сентября в Киеве лабораторно подтверждено 328 новых случаев коронавирусной болезни, восемь пациентов умерли, 23 – преодолели болезнь. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко на онлайн-брифинге 28 сентября, передает корреспондент “ГОРДОНА”.

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 328 больных коронавирусом. 8 случаев – летальных. Всего за период пандемии от коронавирусной инфекции умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143”, – уточнил он.

Среди заболевших – 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 21 девочка в возрасте от одного до 17 лет, 128 мужчин от 18 до 92 лет и 15 мальчиков от двух до 17 лет.

Также среди больных COVID-19 – девять медиков.

Госпитализированы 43 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Всего в медучреждениях Киева проходят лечение 1150 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 258 – в тяжелом состоянии, 350 получают кислородную поддержку, 22 находятся на аппаратах ИВЛ, сказал Кличко.

У 130 пациентов – подозрение на COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека. Всего за время пандемии коронавирусную болезнь преодолели 6505 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за 28 сентября выявлено в Дарницком – 66, Оболонском – 52, Деснянском и Днепровском районах – по 39.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2671 случай коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 37 человек.

В мире по состоянию на утро 28 сентября, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, заразилось более 33 млн человек, почти 998 тыс. умерли, 22,9 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.