Ким Кардашян призвала к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

28.09.2020, 13:20, Новости дня

Американская модель армянского происхождения Ким Кардашян призвала своих подписчиков в Twitter, что своих подписчиков распространить новость о том, что в Нагорном Карабахе были атакованы армяне.

“Мы молимся, чтобы храбрые мужчины и женщины защитили Арцах и Армению. Новости вводят в заблуждение – это не „столкновения“, – заявила она.

Please share the news @esrailian Armenians in #Arstakh have been attacked. We are praying brave men & women risking their lives to protect Artsakh & #Armenia. The news is misleading & these are not “clashes.”

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

“Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой кампании дезинформации”, – отметила модель.

Кардашян обвинила власти Азербайджана в блокировании соцсетей – кроме тех, которые занимаются военной пропагандой.

Armenia has been the victim of unprovoked attacks by Azerbaijan & the predictable disinformation campaign that accompanies them. Azerbaijan is blocking social media except for war propaganda.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

По мнению Кардашян, необходимо направить в зону конфликта международных наблюдателей и призвать к политическим и дипломатическим мерам. Она предложила своим читателям зайти на сайт Армянского комитета США, чтобы призвать Конгресс и Белый дом к признанию нападения, Баку – к прекращению агрессии, а Министерство обороны США – к прекращению военной помощи Азербайджану.

We need international observers to investigate & call for international political and diplomatic measures to prevent unnecessary escalation & tragedy. Please use: https://t.co/9TsRNdd7Gy to call on the White House & Congress Azerbaijan’s attack on #Artsakh,

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

Масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле населенных пунктов. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и заявило о начале “стремительного контрнаступления”.

Сообщалось о погибших и раненых мирных жителях. Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана.

В Турции заявили, что поддерживают Азербайджан в конфликте с Арменией, которая, по мнению Анкары, “в очередной раз нарушила международное право”. США предостерегли другие государства от вмешательства в ситуацию.

До этого, 12 июля нынешнего года, в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу.