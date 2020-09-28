 

Вдова Игоря Талькова рассказала о происхождении его газового пистолета

28.09.2020, 13:17, Разное

Вдова популярного певца Татьяна Талькова рассказала, откуда и для чего Игорь Тальков приобрел газовый пистолет. Оказалось, что перед гибелью он купил его, чтобы защитить жену и сына, поскольку исполнитель переживал за их безопасность.
Татьяна Талькова полагает, что он предчувствовал свою скорую смерть. Кроме того, ему поступали угрозы, но кто их слал, вдова не знает, а муж ей подробности не рассказывал. Супруга убеждала его отказаться от ношения пистолета, но Игорь Тальков серьезно относился к вопросу безопасности, ведь на дворе были 90-е.

Не стало певца 6 октября. За кулисами сцены во Дворце Спорта «Юбилейный», где Игорь Тальков давал большой концерт, певца застрелил администратор группы «Спасательный круг» Валерий Шляфман. Позднее он покинул Россию и скрылся в Израиле, поэтому арестовать его не удалось. Татьяна Талькова до сих пор пытается призвать его к ответу, но пока все ее попытки успехов не принесли.



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