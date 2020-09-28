Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи

28.09.2020, 13:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в Кремле.

В частности, лидеры позитивно оценили развитие российско-южнокорейских связей и выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в разных областях, сообщается на сайте Кремля.

«Дана позитивная оценка поступательному развитию российско-южнокорейских связей за прошедшие три десятилетия и выражен обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях», – говорится в сообщении.

Также лидеры высказались за налаживание кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с коронавирусом и разработку вакцин.

Ранее Путин заявил, что Москва готова приступить к реализации Года взаимных обменов с Южной Кореей по мере нормализации эпидемической обстановки.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его южнокорейский коллега Чон Се Гюн договорились о взаимодействии сторон в борьбе с новым коронавирусом.