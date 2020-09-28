В Германии назвали частным визит Меркель в клинику к Навальному

28.09.2020, 13:08, Новости дня

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил информацию, что канцлер Ангела Меркель посетила блогера Алексея Навального во время его лечения в берлинской клинике Charite.

«Да, я могу [подтвердить факт встречи Меркель с Навальным]», – сказал он ТАСС.

Также Зайберт подчеркнул, что речи о «тайном визите» канцлера в клинику не идет. По его словам, это была частная встреча, о которой кабинет министров ФРГ в принципе не сообщает.

Ранее издание Der Spiegel сообщил, что Меркель тайно посетила Навального во время его пребывания в клинике Charite в Берлине. Навальный подтвердил, что Меркель навещала его, однако отметил, что встреча не была «секретной».

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры РФ о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.