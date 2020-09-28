Google сокращает объем бесплатных услуг в сервисе Meet

28.09.2020, 13:05, Новости дня

В компании Google сообщили о сокращении объема бесплатных услуг, предоставляемых в рамках сервиса Meet. В частности, по бесплатному тарифному плану можно будет утраивать встречи не более чем на 60 минут.

Напомним, что ранее та же услуга предоставлялась на безлимитной основе. Однако Google уже давно предупреждал пользователей о том, что такие условия будут действовать только до 30 сентября.

Под термином «встречи» Google понимает участие в конференц-связи до сотни человек. Однако в версии G Suite for Education можно было привлекать до 250 участников, за общением которых могли наблюдать в режиме прямой трансляции до 100 тысяч человек. Для того чтобы пользоваться сервисом, достаточно было только пройти регистрацию.