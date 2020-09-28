Разработчик создаст новые модели игровых консолей после выхода Xbox Series X и Xbox Series S

28.09.2020, 13:05, Новости дня

Хорошую новость для геймеров сообщил руководитель Xbox Фил Спенсер. По его словам, подразделение не прекратит разработку игровых консолей после выпуска новых моделей.

Это значит, что у Xbox Series X и Xbox Series S в будущем появятся последователи. Microsoft намерена и далее вкладывать капиталы в развитие данного сегмента своего бизнеса, уточнил Спенсер.

Ранее некоторые эксперты высказывали предположение, что облачные технологии станут препятствием для выпуска новых игровых консолей. Однако в компании Microsoft уверены, что приставки не утратят своей популярности, так как они все еще позволяют геймерам запускать высококачественные видеоигры с наименьшими проблемами. Значительная часть покупателей, привыкшая к комфорту, вряд ли от него откажется.