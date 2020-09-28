 

Софи Тернер поделилась трогательными снимками из семейного архива, сделанными во время беременности

28.09.2020, 13:00, Разное

Звезда “Игры престолов” Софи Тернер и музыкант Джо Джонас ни разу не подтверждали ни новость о том, что они станут родителями, ни то, что у них родилась дочь: пара редко допускает подобные откровения и четко выставляет границы для СМИ. Однако сегодня Софи все же решила поделиться снимками, сделанными еще в период ожидания появления на свет их с Джо дочери. Фотографии актриса сопроводила лишь смайлами в виде солнца и сердечек, отказавшись от других комментариев.

О том, что у Софи и Джо родилась дочь, стало известно в конце июля, но произошло это событие чуть раньше –  22 июля. Также портал TMZ смог выяснить и имя малышки – девочку назвали Уиллой. 

Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию. 



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