У «Горы» из «Игры престолов» родился второй ребенок

28.09.2020, 12:53, Разное

Один из самых сильных людей планеты и актер сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон, исполнивший роль Горы, стал отцом во второй раз. У него появился сын, имя которого родители не спешат раскрывать.

О счастливом событии Хафтор Бьернссон рассказал несколько часов назад, сами роды у его супруги Келси Хенсон состоялись 26 сентября. На свет появился мальчик, чей рост составил 53 сантиметра, а вес — 3,5 килограмма. В Instagram актер написал, что восхищен силой жены, и тем, как она вела подготовку к этому событию.

Стоит напомнить, что у Хафтора Бьернссона имеется дочь. Отец позвонил ей, чтобы она познакомилась с братом. Ранее ребенок появился у другой звезды «Игры престолов» — Софи Тернер, 22 июля в Лос-Анджелесе она родила дочь Уиллу.