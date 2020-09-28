 

Посол Армении заявил о 30 погибших военных в столкновениях в Нагорном Карабахе

28.09.2020, 12:48, Новости дня

Порядка 30 армянских военных погибли в столкновениях в Нагорном Карабахе, данные уточняются, сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«По последним данным, порядка 30 погибших и 100 раненных, но данные еще уточняются. Речь идет о военных», – передает РИА «Новости» слова посла.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.



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