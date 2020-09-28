Кудрин заявил о необходимости новых мер поддержки экономики в случае второй волны коронавируса

28.09.2020, 12:48, Новости дня

Новые ограничения из-за увеличения числа зараженных коронавирусом будут носить рекомендательный характер, однако из-за них может возникнуть необходимость применения новых мер поддержки российской экономики, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало, и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», – сказал Кудрин в интервью RT.

По его словам, необходимы дополнительные меры для снижения бедности и помощи населению.

Он добавил, что за первую половину 2020 года количество бедных россиян увеличилось более чем на 1 млн, сейчас в стране более 20 млн бедных. Кудрин уточнил, что у правительства есть средства на помощь этой категории граждан.

При этом, по оценке Кудрина, снижение ВВП в 2020 году будет больше 4%.

«По моему прогнозу, падение будет больше 4%, может быть даже почти 5%. Но точно где-то между 4 и 5%. Сейчас ситуация в экономике, безусловно, лучше, чем прогнозировалось в начале пандемии. На тот момент мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам года. Это было связано с тем, что РФ переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть», – сказал глава Счетной палаты.

Также Кудрин заявил, что цены на нефть до конца года не опустятся ниже 40 долларов за баррель.

«Я думаю, что как раз между 40 и 50 долларов за баррель цена и будет пока находиться. Тем не менее, если мировой кризис усилится, вновь могут произойти колебания», – сказал он.

По его словам, ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой, поэтому будут меньше вводить ограничения.

«В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК+, думаю, цены удержатся выше 40 долларов», – сказал он.

Ранее созданная учеными Федерального исследовательского центра Институт вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) модель распространения коронавируса выявила сочетание признаков, свидетельствующих о начале второй волны эпидемии.