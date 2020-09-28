В московском метро возобновили жесткий масочный режим

28.09.2020, 12:43, Разное

Сотрудники Московского метрополитена ужесточили контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Теперь подземкой нельзя будет воспользоваться без маски.

На входе на станцию работники метро будут требовать пассажиров носить маски, перчатки пока не требуются. Посетителей без масок пока не штрафуют, с ними проводят разъяснительную беседу, сообщает РИА “ФАН”.

Напомним, что в России стремительно растет число зараженных коронавирусом COVID-19. Власти столичного региона уже рекомендовали пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями ограничить контакты, а руководителям предприятий советуют перевести сотрудников на дистанционную работу.