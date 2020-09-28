В Роспотребнадзоре сделали прогноз по коронавирусу в России

28.09.2020, 12:43, Разное

Советник главы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что наблюдающийся в последние недели рост заболеваемости COVID-19 будет кратковременным. Специалист уверен, что уже скоро Россия выйдет на плато, за которым последует спад числа заражений.

Малев отметил, что в Роспотребнадзоре разработали порядка 400 методических рекомендаций для предприятий, учреждений образования и культуры с необходимыми мерами безопасности, передает RT.

Напомним, что за минувшие сутки в Росси выявили свыше 8100 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.