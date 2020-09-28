Движение Black Lives Matter призвало Армению и Азербайджан прекратить братоубийственную войну

28.09.2020, 12:35, Разное

Представитель движения Black Lives Matter Дерек Флойд III прокомментировал военный конфликт в Нагорном Карабахе.

Он призвал армян и азербайджанцев к немедленному прекращению огня, пока не пострадало еще больше черных.

– Я хочу в очередной раз напомнить, что жизни черных важны. В это непростое время, когда белые расисты угнетают черных по всей Земле, мне больно смотреть, как две родственные страны уничтожают друг друга. Вашу агрессию стоит направить в благое русло — против белых полицейских режимов, таких как США. Я не знаю, что там за Нагорный Карабах и в чем причина конфликта, но даже у нас во время протестов в США, когда двое черных вынесли из магазина один телевизор, они смотрели его по очереди. Я думаю, что и тут можно найти решение проблемы, которое устроит всех. Мы все одна большая Черная семья, поэтому необходимо как можно скорее прекратить эту братоубийственную войну. Братья, взываю к вашему черному благоразумию, — заявил Дерек Флойд III.

Представитель BLM добавил, что согласен выступить посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Он готов в любое время принять президентов двух стран в своей резиденции в Гарлеме.