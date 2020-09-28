Китаянка пришла в ужас, узнав, что в ее мозгу нашли две большие иглы

28.09.2020, 12:34, Разное

29-летняя жительница Китая по имени Чжу недавно попала в небольшое ДТП на своем автомобиле и после этого прошла компьютерную томографию, чтобы исключить травмы головы.

Травм из-за ДТП у нее не нашли, зато обнаружили нечто иное, что до ужаса напугало эту женщину.

В ее мозгу глубоко засели две очень крупные стальные иголки. Причем они, судя по всему, находились там достаточно давно, так как никаких следов от проникновения игл на голове женщины найдено не было.

Каждая из игл в длину была около 5 см и 5 мм в диаметре. Чжу ничего не смогла сказать о том, как они могли попасть в ее мозг, за свою жизнь она ни разу не травмировала голову, по крайней мере она об этом не помнит.

Врачи уверены в том, что иглы не могли попасть в ее череп случайно и что их намеренно вставили туда. Причем сделано это было вероятно тогда, когда череп был достаточно мягким, то есть когда пострадавшая была новорожденным младенцем.

Есть теория, что таким образом ее родители или другие родственники пытались тайно избавиться от ребенка, потому, что это девочка, а в Китае из-за политики "одна семья – один ребенок" в приоритете считаются мальчики.

Так или иначе, но иглы почему-то не нанесли Чжу никакого вреда и более того, она никогда не испытывала головных болей. Врачи изучили положение игл в ее мозгу и подтвердили, что они не затрагивают жизненно важные участки и поэтому их можно не вытаскивать.

Однако Чжу все-таки решила не оставлять это без последствий и уже сообщила о случившемся в полицию. У нее есть своя теория о том, кто мог это сделать, но пока она ее не озвучила.