Опасный визит

28.09.2020, 12:30, Разное

Der Spiegel сообщил, что Меркель тайно посетила Навального в «Шарите». Отравленный властями России оппозиционер информацию подтвердил.

Der Spiegel полагает, что факт посещения канцлером Навального, должен стать для российских властей сигналом, – Берлин не пойдет на компромиссы, он намерен выяснить подоплеку случившегося.

Мы же смотрим на последствия открывшегося визита иначе.

Позиция Кремля изменена не будет – не травили, не знаем, вы сами виноваты. Они еще и самого Навального сделают подозреваемым – у них ума хватит. Вспомните слова Путина о «симулянте» в разговоре с Макроном.

То, что вызовет ярость Кремля – это факт, что канцлер Германии решила вступить в диалог с теми, кто считается оппонентами Кремля. Это будет использовано для кампании против Навального, как «агента Запада».

При этом его личная безопасность после визита Меркель не укрепилась Напротив – отныне он, как получивший своеобразное международное признание на высшем уровне, подвергнется в России еще большей опасности…

СерпомПо