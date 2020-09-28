 

СК снял фильм о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках

28.09.2020, 12:26, Новости дня

Следственный комитет представил фильм, посвященный памяти своих сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Фильм опубликован на YouTube-канале ведомства. В аннотации к картине отмечается, что «риск стать жертвой преступника – неотъемлемая часть профессии следователя… Криминал в борьбе против законности и справедливости не останавливается ни перед чем. И, как это часто бывает, мстит самым принципиальным и неподкупным». 

В СК подчеркнули, что здесь «не только бережно сохраняют память о погибших при исполнении служебного долга, но и помогают их родственникам. Многие сыновья погибших следователей уже решили пойти по стопам своих героических родителей».

«Мемориальная доска с высеченными золотом именами сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга, каждое утро встречает всех приходящих на службу в ведомство, – подчеркнули в ведомстве. 

«Это напоминание о том, что продолжительность жизни меряется не в годах, а в тех светлых делах, которые погибшие успели совершить», – добавили в СК.



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