Глава СВР назвал способ прекращения конфликта в Карабахе
28.09.2020, 12:26, Новости дня
Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, его можно решить лишь политико-дипломатическим способом, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжелые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и РФ всегда всячески будет добиваться мира», – передает РИА «Новости» слова Нарышкина.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет