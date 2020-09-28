Волонтеры акции #МыВместе возобновили оказание помощи пожилым москвичам

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28.09.2020, 12:26, Новости дня

В связи с введенными мерами в Москве возобновляется работа штаба помощи в условиях распространения коронавируса #МыВместе. Во вторник, 29 сентября, в ресурсном центре «Мосволонтер» добровольцы начнут принимать заявки на помощь и выполнять первые доставки продуктов и предметов первой необходимости, а волонтеры-медики усилят помощь врачам.

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, волонтеры, НКО, бизнес-сообщество смогли весной во время режима самоизоляции предотвратить распространение коронавирусной инфекции и оказать помощь городу и его жителям. Сегодня есть большой опыт, знания и ресурсы, чтобы вновь оказывать ежедневную поддержку жителям города, которые в этом нуждаются. Волонтеры готовы вновь сделать все возможное, чтобы пожилые люди чувствовали себя комфортно, без нужды, оставаясь дома. Добровольцы московского штаба акции #МыВместе будут оказывать необходимую посильную помощь всем, кто за ней обратится.

Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку на горячей линии Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7 (800) 200-34-11. Помимо этого обратиться за такой поддержкой могут жители Нижегородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской, Томской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской областей, Пермского края, Республики Чувашия, Республики Хакассия, Ханты-Мансийского автономного округа.

Федеральный штаб проекта #МыВместе постоянно ведет мониторинг ситуации в регионах, и при ухудшении ситуации в субъектах активизируется работа: на данный момент волонтеры работают в 12 субъектах. Добровольцы оказывают помощь с покупкой продуктов и лекарств, оказывают психологическую поддержку, работают в медицинских организациях. Возобновляется работа волонтеров в Москве, при необходимости, будет активизирована работа штабов #МыВместе в других регионах.

Организаторы также отмечают, что деятельность штабов акции #МыВместе не прекращалась.

Например, весной в Москве 600 добровольцев помогали в 46 медицинских организациях Москвы. С 20 июня для волонтеров «красных» и «зеленых» зон был организован режим «карантина». В августе 200 добровольцев продолжили помогать в «полях» врачам-статистам в организационных вопросах, а с августа были масштабно включены в помощь по профилактической работе с населением по вопросам вакцинации (как на городских площадках, так и в поликлиниках Москвы). Сейчас вновь формируется запрос на помощь в ковидных госпиталях.

Продолжается и адресная поддержка пожилых и маломобильных людей по всей РФ бесплатными продуктовыми наборами. НКО-операторы также оказывают продуктовую помощь нуждающимся и многодетным семьям, матерям- и отцам-одиночкам, кризисным беременным, находящим в ситуации репродуктивного выбора.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров. В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки, осуществляли доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Согласно распоряжению мэра Москвы, с 28 сентября пожилые люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей. Также сейчас в Москве работает системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.



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