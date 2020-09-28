Мнение: Как мне запретили говорить на татарском языке…

28.09.2020, 12:25, Разное

В сегодняшней бумажной версии «Новой» опубликован мой текст про генера-полковника Халила Арсланова, которого продолжают пытать болью в тюремной камере, лишая возможности сделать операцию по удалению опухоли в печени…

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста, прессу не заинтересовало. Мы с фотографом «Новой» оказались единственными журналистами в зале, в котром прошло судебное заседание.

Когда я вошел в зал, Арсланов уже был приведен в помещение для видеосвязи с судом. Поприветствовал его на татарском языке. Спросил о самочувствии. Но ответить генерал не успел. Наш разговор прервал бдительный подполковник – военный следователь.

– Я запрещаю вам говорить не на русском языке…

– Вы запрещаете говорить мне на родном татарском?

– А вдруг вы замышляете что-то преступное…

– Не смешите, подполковник!..

Так и не поговорили. Потому что подполковник пригрозил вообще «отключить» Арсланова…

На снимках: генерал-полковник Халил Арсланов, его супруга, дочь и сын… Фотографии Светланы Видановой