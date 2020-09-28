 

У Лукашенко есть только вектор Союзного государства – Пушков

28.09.2020, 12:23, Разное

Массовые беспорядки в Белоруссии не утихают больше месяца. Оппозиция обвинила власть в подделке результатов выборов лидера. На сторону демонстрантов встали некоторые европейские страны. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал коллегу Александра Лукашенко подчиниться воле народа и уйти в отставку.

Глава Белоруссии в свою очередь напомнил о том, что во Франции тоже проходят массовые протесты “желтых жилетов”. Лукашенко заявил, что демонстрации не прекращаются с конца 2018 года, но Макрон продолжает оставаться на своем посту. “Франция стала государством, где массовые протесты – привычное явление”, – упрекнул он коллегу.

Конфликт двух президентов прокомментировал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Он рассказал, что ситуации в странах кардинально различаются. В Белоруссии демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честного голосования, а во Франции же протестующие “не угрожают президентству Эмманюэля Макрона”.

Пушков добавил, что много вопросов у него вызывают надежды белорусских чиновников на выстраивание “многовекторной” внешней политики. Ведь в последние недели Александр Лукашенко слышит от Запада только “нет”. “У него (главы Белоруссии – Прим.ред.) нет другого вектора, кроме Союзного государства”, – заключил сенатор.



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