Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 8 тысяч зараженных за сутки

28.09.2020, 12:23, Разное

Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. Большинство зараженных в Москве – 2 217. За столицей следуют Санкт-Петербург и Московская область с 237 и 212 инфицированными соответственно.

Выздоровели и выписались из больниц 2 702 россиянина. Жертвами коронавируса нового типа стал 61 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки.

Отметим, что число зараженных постепенно растет. Если 26 сентября болезнь подтвердили у 7 523 человек, то 27 сентября – у 7 867 граждан. В Роспотребнадзоре уточнили, что это продолжение первой волны.

По мнению специалистов, новая вспышка связана с осенне-зимним сезоном. В этот период как правило люди чаще всего подвержены респираторным заболеваниям.

С 28 сентября в Москве ввели новые ограничения по коронавирусу. Пожилым людям и беременным женщинам рекомендуют выходить из дома в случае крайней необходимости.

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