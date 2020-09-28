Мнение: Выставка «Илья Остроухов – художник, коллекционер, музейщик»

28.09.2020, 12:20, Разное

Интересная выставка открылась в Москве, в музее, куда редко заглядывает обычный посетитель. Это в филиале Литературного музея, называющимся "Дом И.С. Остроухова в Трубниках". Он находится в переулке близ Садового кольца, перпендекулярном Новому Арбату (чуть позади кинотеатра "Октябрь").

Выставка называется «Илья Остроухов: художник, коллекционер, музейщик», она посвящена дореволюционному владельцу этого небольшого домика. Здесь впервые за десятилетия собраны воедино картины из его коллекции, ныне составляющие гордость нескольких художественных музеев.

Прежде чем отправиться на выставку, почитайте биографию Остроухова (или возьмите в музее экскурсию). Вообще это великий человек, сделавший колоссально много для нашей культуры. Скажем, с его подачи была расчищена "Троица" Рублева, таким образом превратившаяся из почитаемого, но темного религиозного артефакта в Лавре — в шедевр русского искусства. Долгие годы Остроухов отвечал за Третьяковскую галерею и сделал для нее колоссально много.

Он был собирателем, особенно хороша его коллекция икон (теперь гордость ГТГ). На этом портрете он изображен на фоне "Снятия с креста" 15 века (ныне тоже в ГТГ).

Михаил Вербов. "Портрет И.С. Остроухова". 1924. ГТГ



Биография Остроухова необычная: он в молодости был достаточно талантливым художником. Особенно любил пейзажи. Первый зал посвящен его собственным работам.

Развивал он, как видите, традиции среднерусского пейзажа.

Он вращался в кругу всех вот этих культурных людей, художников, купцов-меценатов.

А потом случилась незадача, положившая конец его развитию как живописца.

Нет, он не сломал руку и не ослеп.

Он женился на миллионерше.

Еще одна работа кисти Остроухова



Так он перешел совсем в другую категорию — покровителей искусства, меценатов, коллекционеров, кураторов.

Начал помогать друзьям, которые действительно были талантливее его, собирать их работы. У него сложилась огромная коллекция.

Собирал он не только друзей, но и мертвых художников, иконописцев.

На этом кадре — не мертвый, а вполне себе живой. Это не Рембрандт из ГМИИ, а копия с него Репина (1870-е, ГТГ).

Эти этюды, спорим, вы знаете, к какой картине.

Особняк в Трубниковском был набит искусством. На стенах представлены фотографии, по которым видно, что на выставке собрано отнюдь не все, а только процентов пять. Многие из вещей в ГТГ, например, в постоянной экспозиции, и вынимать их на выставку — значило бы сильно обеднять музей. Да и "шпалерной" развески (картины вплотную) сейчас в музеях не принято делать. А у Острохова было именно так, пустого местечка на стене не оставалось.

Колоссальна его роль для развития ГТГ (кстати, а почему особнячок его оказался в составе Литературного музея вообще?)

Это проект нового фасада в Лаврушинском, который для нас теперь стал символом.

Внес он свою лепту в открытие памятника Гоголю работы Андреева.

Еще один портрет Остроухова, худ. Н. Андреев, 1916-7, ГТГ



Отдельный уголок экспозиции посвящен коллекции русских "старых мастеров" Остроухова. Ее символизируют несколько картин: Боровиковский, Врубель, Тропинин, Варнек, и т.п.





Особнячок, на самом деле, маленький, и экспозиция небольшая, но если вдумчиво осматривать, читать исторические витрины и вдумываться, то впечатлений будет масса.

В витрине несколько икон обозначают самую знаменитую часть коллекции Остроухова.





К выставке издан гигантский каталог, толщиной корешка сантиметров 6. То, что представлено на стенах музея, составляет лишь малую его часть. Специалисты, не пропустите.

До 6 декабря 2020

Трубниковский переулок, д. 17.

https://www.goslitmuz.ru/visitors/exhibitions_activity/current/11852/