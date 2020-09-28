 

Для российских войск РХБЗ создадут беспилотник с огнеметом

28.09.2020, 12:17, Разное

В российские войска РХБЗ на вооружение поступят беспилотники с огнеметом. Их разработкой занимаются сотрудники «Ростех-Доверенные платформы — Робототехнические комплексы», об этом пояснил заместитель данной компании Максим Скоков.
Опытно-конструкторскую работу запустили после успешного испытания беспилотника с огнеметом. Результаты показали, что дрон тяжело сбить и для этого требуется соответствующая подготовка. При этом огнемет летательного аппарата способен поразить как живую силу противника, так и нанести урон вражеской технике, отметил Максим Скоков.

Кроме беспилотников с огнеметом войска радиационной, химической и биологической защиты могут получить грузовые дроны. По словам Максима Скокова, испытания по доставке грузов в труднодоступные места уже проводились в рамках контракта с Министерством обороны России.



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