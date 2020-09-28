 

Мнение: Лекарство против морщин

28.09.2020, 12:10, Разное

Как обычно бывает в таких случаях, противники в Карабахе начинают демонстрировать свои успехи. Так как новое карабахское обострение вполне вписывается в сценарий карнавальной войны, то и успехи имеют больше медийный и телевизионный характер.

Азербайджанское МО заявило о гибели 550 армянских военных, армяне оказались чуть скромнее и сдержаннее, но тоже рассказывают о потерях противника в сотни человек. Несуразные цифры сами по себе говорят о предпочтениях сторон – воевать в основном в медийном поле. Такие потери. в современных локальных конфликтах могут быть только в исключительных и почти всегде небоевых случаях – к примеру, если падает самолет, везущий военных на поле боя (или наоборот, оттуда). Непосредственно в боевых действиях такие потери сегодня в локальных и периферийных конфликтах – фантастика.

Какие бы цели не ставили перед собой стороны конфликта, у них есть ряд сугубо военно-технических факторов, которые не позволят долго радовать свою общественность сводками о небывалых победах. Запасы вооружений небеспредельны, а их производство хотя бы для частичного восполнения убыли – дело крайне хлопотное и затратное. Техника в боях быстро выходит из строя, причем больше по небоевым причинам, чем от огня противника. Ее ремонт и возвращение в строй – занятие тоже не из простых. Поэтому правильная регулярная война сегодня ведется в основном тактическими группами на локальных участках или масштабно, но очень короткое время. Уже поэтому никакие стратегические задачи для таких конфликтов формулировать невозможно. По всей видимости, этот конфликт не будет исключением – стороны ставят перед собой сугубо текущие задачи изменения баланса на будущих переговорах. Для масштабного изменения положения сил требуется участие внешних игроков – Турции и России. Причем прямого, что практически исключено.

Вранье про невероятные потери противника – верный признак того, что военных целей достичь не удается. Поэтому вместо перечисления освобожденных городов и сел приходится поддерживать патриотический пыл электората чудовищными потерями противника.

Источник: Эль Мюрид



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