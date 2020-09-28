Посол Армении в РФ заявил о переброске Турцией в Карабах боевиков из Сирии
28.09.2020, 12:08, Новости дня
Боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне… Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», – передает РИА «Новости» ответ Тоганяна на вопрос, участвуют ли боевики из Сирии в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
По его словам, национальный состав этих групп определить сложно.
Ранее минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.
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