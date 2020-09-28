 

Посол Армении в РФ заявил о переброске Турцией в Карабах боевиков из Сирии

28.09.2020, 12:08, Новости дня

Боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе, сообщил посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне… Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», – передает РИА «Новости» ответ Тоганяна на вопрос, участвуют ли боевики из Сирии в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

По его словам, национальный состав этих групп определить сложно.

Ранее минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

В понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что за ночь вернуло ряд утерянных ранее позиций на линии соприкосновения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В США за сутки коронавирусом заразились более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии

11.08 / Украина попросила о роли главного партнера НАТО в Черном море

24.09 / Представлены новые голосовые помощники «Сбер», «Афина» и «Джой»

08.07 / Пожары в Луганской области. Полиция рассматривает три основные версии возгорания

02.07 / Рудьковский о российских тюрьмах: Самое страшное – это тюремный блок в институте Сербского. Карательная психиатрия – не выдумки

21.07 / Украине пригрозили потерей восьми областей

16.09 / В “Укрзалізниці” рассказали, сколько пассажиров перевезли в этом году

24.07 / Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

18.09 / Черноморский флот защитил от «ракетного удара» корабельную базу в Крыму

13.08 / Минкультуры предложило разрешить музеям проводить экскурсии для групп до 20 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска