 

Утечку воздуха на МКС связали с американской аппаратурой

28.09.2020, 12:08, Новости дня

Делать выводы о месте утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) пока рано, она может происходить во время включения американской служебной аппаратуры, сообщил источник в Главной оперативной группе управления российского сегмента МКС.

«Делать какие-либо выводы о месте утечки и объеме утечки преждевременно и некорректно в связи с тем, что контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки», – сообщил источник ТАСС. По словам источника, утечка «может возникать при включении этой аппаратуры».

Напомним, 26 сентября экипаж МКС изолировался в российском сегменте станции для поиска места утечки воздуха. Завершение изоляции запланировано на понедельник. Утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита в обшивку одного из американских модулей.

На МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Ранее в понедельник источник в космической отрасли сообщил, что скорость утечки воздуха на Международной космической станции за последние месяцы возросла в пять раз, это потребовало дважды изолировать экипаж в российском сегменте МКС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Катастрофа MH17. РФ получила уведомление от ЕСПЧ об иске Нидерландов

22.07 / Раскрыта переписка убитой в Москве девушки с женихом

23.07 / Удар Макрона мячом в голову подростка сняли на видео

19.08 / На проходной МТЗ задержали нескольких протестующих

15.08 / Топ-менеджер ДТЭК возглавил рейтинг 30 лучших HR-директоров Украины

07.08 / Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

03.07 / Повышенный радиоактивный фон над Европой связали с ядерным реактором

10.07 / Эксперт оценил идею ограничить внесудебное изъятие детей из семьи

17.09 / Литва отказалась поддерживать санкции ЕС против Польши

10.09 / Минобороны об отмене инспекции в районе Шумов: Получили в ответ от другой стороны хаотичное мельтешение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска