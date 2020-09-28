Мнение: США планируют закрыть посольство в Ираке

28.09.2020, 12:05, Разное

США официально проинформировали правительство Ирака, что планируют закрыть посольство в Багдаде, которое весь 2020-й год подвергалось регулярным обстрелам неуправляемыми ракетами. Трампу это надоело и он решил, что хватит.

Обстрелы совершали различные шиитские группировки аффилированные с "Хашд-Шааби" и Ираном. Попытки надавить на правительство Ирака, чтобы оно прекратило эти обстрелы, достигла своей кульминации после ареста членов "Катаиб Хезбалла", которых впрочем вскоре отпустили, после того, как шиитский блок предупредил правительство о том, что последствия этих арестов правительству не понравятся. Правительство подумало и решило, что не стоит проверять весомость озвученных угроз. После этого рутинные обстрелы американского посольства продолжились, а по стране прокатилась волна нападений на американские логистические конвои, на фоне периодических обстрелов еще не закрытых американских военных баз.

Особого ущерба обстрелы посольства США в Багдаде не наносили – за все время лишь несколько ракет попали на территорию посольства, большая часть падала в радиусе 1-2 километров от посольства на территории "Зеленой зоны". Но сам факт того, что в течение многих месяцев посольство США подвергалось обстрелам, а США не могли это остановить – выставлял гегемона в неблагоприятном свете. А ведь именно опираясь на посольство и "Зеленую Зону", США с 2003 года управляли оккупированным Ираком. Но времена сейчас сильно изменились и прежде "самая безопасная зона в Ираке" ныне совсем не безопасна.

Разумеется, это решение Трампа, и если он проиграет, далеко не факт, что Байден его поддержит или не отыграет назад.

Кроме того, США обнародовали свое решение с оговоркой, что эвакуация посольства в Багдаде займет несколько месяцев и правительство Ирака может это остановить, если снова попробует остановить шиитскую милицию (по сути, США пытается снова подтолкнуть правительства Ирака к конфликту с "Хашд-Шааби" (что для Ирака означает автоматическую гражданскую войну). Вторым рычагом давления является угроза перенести посольство в курдский Эрбиль, где Ирану будет сложнее добраться до американского посольства, нежели в столице Ирака.

Но вместе с тем можно отметить, что длительная иранская кампания давления на США в Ираке вполне себе приносит результаты – США сокращают свой контингент и готовы убрать свое посольство из Багдада. Добровольно бы они на это не пошли. Стратегия Сулеймани работает даже после его смерти, создавая серьезное давление на американские позиции в Ираке. У операторов этой стратегии в Тегеране хватает ума не ломать то, что отлично работает.