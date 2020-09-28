Ученые нашли связь между употреблением алкоголя и уменьшением мозга

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28.09.2020, 11:53, Разное

Ученые установили, что небольшое количество алкоголя способно привести к уменьшению мозга и изменению поведения, а также повлиять на когнитивные навыки. Результаты исследования британских специалистов появились в научном журнале Scientific Reports.
Изменения в мозге начнут происходить при умеренном и регулярном употреблении алкоголя, например, пива. Снижение объема мозга исследователи наблюдали, когда человек ежедневно выпивал до 330 миллилитров пива с 5% содержанием спирта. Однако последствия можно было обратить вспять, для этого требовался полный отказ от алкоголя.

В исследовании ученых принимали участие 300 респондентов в возрасте от 39 до 45 лет. Все они ежедневно употребляли алкоголь. У них специалисты зафиксировали уменьшение мозга, провалы в памяти, изменение поведения и когнитивных навыках. При этом риску больше всего были подвержены лица среднего возраста.



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