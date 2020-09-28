 

Мужчина напал на курьера и съел украденную еду в Красноярске

28.09.2020, 11:48, Новости дня

Мужчина напал на доставщика еды в Красноярске, ограбил его и тут же «съел улики», информирует краевой главк МВД.

Пострадавший рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, открыл его рюкзак и попытался похитить содержимое, но получил отпор.

«Однако злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1775 рублей– передает РИА «Новости» сообщение главка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», по которой ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Саакашвили заявил, что “в Украине нет государства”

14.08 / Зеленский призвал украинцев готовиться ко второй волне коронавируса

02.08 / Представитель ФРС: масштабные расходы на борьбу с COVID-19 возможны

11.07 / Трамп рассказал, хочет ли он вывести США из НАТО

28.08 / Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию

28.08 / Экономика: Лукашенко ударит санкциями по странам ЕС и Украине

22.07 / Назван российский регион с самым высоким уровнем алкоголизма – это Чукотка

11.08 / Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за покупку туров по России

19.09 / Трамп: Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете

26.07 / В Telegram в тестовом режиме появились видеозвонки. Инструкция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска