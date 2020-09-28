Мужчина напал на курьера и съел украденную еду в Красноярске

28.09.2020, 11:48, Новости дня

Мужчина напал на доставщика еды в Красноярске, ограбил его и тут же «съел улики», информирует краевой главк МВД.

Пострадавший рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный, открыл его рюкзак и попытался похитить содержимое, но получил отпор.

«Однако злоумышленник применил физическую силу, совершил задуманное и скрылся. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам. Во дворе одного из домов неподалеку от места преступления правоохранители заметили подходящего по приметам мужчину и доставили его в отдел полиции. Ранее судимый за грабеж 25-летний красноярец признался в содеянном и пояснил, что похищенное съел. Сумма причиненного материального ущерба составила 1775 рублей– передает РИА «Новости» сообщение главка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», по которой ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.