Курс доллара вырос до 79 рублей впервые с апреля

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28.09.2020, 11:43, Разное

Торги на Московской бирже в понедельник, 28 сентября, открылись падением рубля. Курс доллара впервые с апреля вырос до 79 рублей. Европейская валюта подорожала до 91 рубля.

Отметим, что курс рубля напрямую связан с ситуацией на рынке нефти. Фьючерсы на топливо марки Brent на декабрь опустились ниже 42 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI – ниже 40 долларов за баррель, передает РИА Новости.

На падение стоимости нефти влияет ситуация с распространением коронавируса в мире. Инвесторы опасаются, что увеличения числа зараженных может привести к усилению карантина, что негативно отразится на мировой экономике.



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