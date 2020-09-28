 

Навальный поблагодарил навещавшую его в больнице Меркель

28.09.2020, 11:43, Разное

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подтвердил информацию немецких СМИ о том, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель навещала его в больницы. Однако он опроверг секретный характер встречи.

По словам Навального, Меркель действительно приезжала в клинику “Шарите” в Берлине, когда 44-летний общественный деятель еще был прикован к больничной койке после отравления. Политик отметил, что канцлер пообщалась с членами его семьи и поблагодарил ее за визит, сообщает РИА “ФАН”.



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