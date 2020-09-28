Отчего у НеМихаила диарея – Личное мнение

28.09.2020, 11:34, Разное

Меня бесят тупые люди. А ещё больше бесят те, кто свою тупость выпячивают. Мол, ничего страшного.

Но ещё хуже, когда прочитав пару статей в интернете, человек начинает мнить себя специалистом. И позволяет себе раздавать советы — Большой Диванный Специалист же.



Диванный эксперт против строителя. Фото: Соцсети

Как вы уже знаете, я затеяла стройку своего дома. И как обычно во всем стараюсь разобраться сама. Так вот оказывается, ЖЖ — это просто кладезь специалистов по загородному строительству.

Многие видели, наверное, как местный НедоБлогер НеМихаил облаивает фахверки не хуже дворового пса. Увидела это краем глаза — да так бы и ушла, не вмешиваясь, однако банда ботов Немихаила в своём натужном вое решила вдруг тронуть меня.

Пересказ для тех, кто не следит за набросами на вентилятор. То есть, для большинства.

Миша Нефедов, известный тем, что работал полицейским, как-то открыл в себе жуткий талант интеретного мараки поллюциями. Вторым открытием стал Живой Журнал — места, куда можно вылить свои испражнения.

Однажды Немихаил построил себе сарай, именуемый «дача», и наутро проснулся экспертом в области домостроительства. А эксперту, как известно, нужно не хвалить, а обсирать.

Иначе какой же он тогда эксперт? Даже проститутки и бабушки-однокласницы в Эскортограме знают, что лучший комментатор приходит с критикой.

В качестве объекта дачник Мишаня выбрал фахверки. И не просто какие-то абстрактные фахверки, а совершенно конкретные — от одной конкретной фирмы, которой управляет Сергей Домогацкий (вы точно видели его на Ютубе, он свою тему активно там продвигает).

НеМихаила на Домогацком и его фахверках жёстко замкнуло, и с тех пор он без продыху вот уже полтора года обсуждает их всевозможными способами. И бдительно следит, чтобы ни один другой блогер не позволил себе не то что похвалить фахверки Домогацкого, а вообще рассуждать на эту тему.

Миша тут же прибежит и начнет орать про «всё куплено» и «все продались». Кому продались? Домогацкому, естественно.

Дурак предположит, что эта какая-то личная вендетта. Я же думаю, что дело, конечно, в другом: если говноблогер во что-то вцепился и пытается грызть, как Тузик грелку, происходит это отнюдь не бесплатно.

Кто за спектакль одного актёра платит? Например, конкуренты Домогацкого.

Лично я склоняюсь к версии конкурентных войн.

Почему? Да потому что все знают, что у НеМихаила практически не бывает незаказных постов. Уж если и называют ЖЖ «продажным», то наш Мишенька идёт в первых рядах, размахивая тряпкой с надписью «реновация».

Почему говорю так уверенно? Я как-то прошлась в жёстком ключе по московским властям, и вот Мишаня, который раньше подлизывал в комментариях, вдруг разразился гневной отповедью. Я видела тот заказ на меня, а потому поржала, как топорно Михаил отработал тезисы.

Было смешно, учитывая нулевую аудиторию Нефёдова — ребятки из мэрии, вы зря на него деньги спустили, потому что ту заказуху никто, кроме ботов, и не увидел.

Но НеМиша в своей войне против фахверков пошёл ещё дальше. Он якобы созвонился с Мастерком (это ещё один блогер из топа ЖЖ, который посмел похвалить фахверки Домогацкого), мило с ним поболтал, а потом выяснилось, что разговор он этот записал на диктофон и вывалил в паблик, назвав после этого бедного Мастерка своим другом.

Нормальный такой дружбан — сделал запись, слил разговор в интернет! На минуточку, если что — это уголовное преступление, и уж кому как не бывшему менту это знать.

Миша, как мне кажется, и заказчиков своих записывает. Мало ли, вдруг что пойдёт не по его хитрому плану? Так что, дорогие заказчики, будьте осторожны.

Мишаня выёживает из себя типа спеца по фахверкам. При этом, стоит у него только на фахверки Домогацкого. Ну нет бы для отвода глаз изговнять кого-то ещё, пройтись по каким-то другим конторам, порассуждать о жути-жути и ужасах-ужасах. Ты ж вроде эксперт — пиши про весь рынок! Но у Нефедова ни ума, ни фантазии. Палится своей заказухой как ребёнок.

Сразу скажу, что с Сергеем Домогацким лично не знакома. Смотрела его на Ютубе. В отличие от своих консервированных старперов-конкурентов, он не постеснялся зайти в интернет и там рассказывать о строительном бизнесе.

А теперь, собственно, почему вдруг НеМихаил (или его заказчики) решили вдруг напасть на Домогацкого.

Тут даже расследование проводить не нужно.

Деньги. Всё дело в деньгах. Ну, как обычно.

Нас ведь в России к чему приучили? Если живёшь за городом, если воплотил мечту о красивом, крутом, стильном, значит у тебя куча бабла.

Иначе нельзя — за мечту надо много платить. Сама это знаю теперь. Альтернатива — либо квартира в многоэтажке, либо уродская коробка в частном секторе из красного кирпича с забором в 3 метра и пятью доберманами во дворе, а внутри — догохо-бахато и золотой унитаз.

И то, и другое говно. Писала уже об этом.

Домогацкий же взорвал рынок предложением большого и, самое главное, очень красивого типа дома за 5-7 миллионов — фахверка.

Не все ведь как я могут позволить себе индивидуальный подход, архитектурное бюро и дизайнера. Доходы у людей разные, а желания одинаковые — жить в своем красивом, современном доме в комфорте.

И Сергей сделал это желание доступным очень многим!

Вы вообще видели фахверки? Вот, посмотрите на них:

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Помните Димона из фильма «Бумер»? Так вот, он вам не Димон! 😅 А Андрей Мерзликин. Сегодня с другом приехали покупать дом ONE 100. Кстати, поздравьте нас!!! Сегодня мы продали 6 домов! За день, не за месяц!!! 💪🏻💪🏻 #фахверкдомогацкого #домогацкий #фахверк #панорамноеостекление #современныедома #современныйдом #дизайнинтерьера #опти #бергенопти #клееныйбрус #экодом #экокомплект #мегабелаядача #белаядача #икеа #теплыйдом #фахверковыйдом #берген #мерзликин #андреймерзликин #мерзликинандрей

Публикация от Сергей Домогацкий (@fachwerk_domogatskogo) 26 Июн 2020 в 7:36 PDT

Безусловно, Домогацкий своим предложение такого дома за 7 миллионов взорвал не только рынок, но и подпалил пуканы ребят, что привыкли строить за три миллиона лютое говно, а продавать за пятнадцать.

Это строительная Россия, детка. Потому и методы конкурентной борьбы здесь наши — российские.

Сделать самому хорошо или поумерить аппетиты в прибыли? Нет, это слишком сложный путь. А вот нанять недоблогеров типа НеМихаила, чтобы они обливали говном — это пожалуйста. Это по-нашему.

Как был «совок» в голове, так и остался.

Жду, конечно, НеМишу с криками, что Лена Миро продалась! Но опережая все доводы, отвечу так: Миш — деньги пахнут. Твои — точно.

Нравятся фахверки?