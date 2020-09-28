 

Названы регионы России с самым здоровым образом жизни населения

28.09.2020, 11:23, Разное

Специалисты составили рейтинг регионов России по уровню заботы населения о своем здоровье. Выяснилось, что здоровый образ жизни наиболее популярен на юге страны.

Так, весь пьедестал лидеров заняли кавказские республики. Список возглавила Республика Дагестан, на втором месте оказалась Чеченская Республика, а бронзу получила Республика Адыгея. Помимо них в числе самых “здоровых” оказались Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, а также Тамбовская, Пензенская и Тульская области. Напротив, наименее популярен ЗОЖ в восточных регионах – в Камчатском и Забайкальской краях, Магаданской и Еврейской автономной областях, сообщает телеканал “360”.

Москве досталось 42-е место, а Московской области – 29-е.



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