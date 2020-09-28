“Все это не по-моему”. Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел “камни в свой огород”

28.09.2020, 11:20, Новости дня

Украинский музыкант Dzidzio (Михаил Хома) в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей заявил, что в дебютном клипе своей жены певицы Slavia (Ярославы Притулы-Хомы) “Я тобі не мамка” увидел камни в свой огород.

“Мне ничего не сказали, поставили уже перед фактом. Я увидел клип уже в интернете, услышал “камни в свой огород”. Я говорю: “Не трогайте меня, потому что у меня есть острый зуб”, – заявил он.

По словам артиста, в качестве ответа он мог бы записать песню “Я тобі не папка”. Dzidzio подчеркнул, что ему не нравится стиль, в котором выступает его жена.

“Все это не по-моему. Когда ты начинаешь придумывать то, чего нет на самом деле, то оно не зайдет”, – заявил он.

Михаил Хома женился на Ярославе Притуле в 2013 году. Пара познакомилась в 2000 году.

19 июня певица презентовала свой первый клип на трек “Я тобі не мамка”. “Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!” – заявила тогда Slavia.

В интервью программе “ЖВЛ”, которая вышла 23 сентября на “1+1”, певица заявила, что муж отговаривал ее от сольной карьеры, уверяя, что будет очень сложно.