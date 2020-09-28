“Все время просит новую литературу”. Loboda рассказала о старшей дочери
28.09.2020, 11:20, Новости дня
Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своей девятилетней дочерью Евой на борту судна.
“Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь – откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли… Евочка много читает, порою невозможно оторватm, чтобы заставить перекусить… Все время просит новую литературу”, – написала певица.
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Мои * котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь- откуда в этои * светлои * детскои * голове возникают такие взрослые мысли… * Евочка много читает , порою невозможно оторвать ,чтобы заставить перекусить… Все время просит новую литературу . Подскажите , что можно еще * дать прочесть ребе * нку в 9 лет ?
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.
Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
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