“Все время просит новую литературу”. Loboda рассказала о старшей дочери

28.09.2020, 11:20, Новости дня

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со своей девятилетней дочерью Евой на борту судна.

“Мой котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь – откуда в этой светлой детской голове возникают такие взрослые мысли… Евочка много читает, порою невозможно оторватm, чтобы заставить перекусить… Все время просит новую литературу”, – написала певица.

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Мои * котик, как всегда, очень задумчив. Удивляюсь- откуда в этои * светлои * детскои * голове возникают такие взрослые мысли… * Евочка много читает , порою невозможно оторвать ,чтобы заставить перекусить… Все время просит новую литературу . Подскажите , что можно еще * дать прочесть ребе * нку в 9 лет ?

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 26 Сен 2020 в 8:01 PDT

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.

Девятилетняя Ева – дочь Loboda от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.